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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسة الصليب الأحمر: الصراع في غزة يمثل "فشلا أخلاقيا" للمجتمع الدولي

القصف في غزة
القصف في غزة
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قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إن الصراع في قطاع غزة يمثل "فشلا أخلاقيا" للمجتمع الدولي، محثة جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق جديد لوقف العمليات القتالية.

وأضافت سبولياريتش - في تصريحات للصحفيين بجنيف أوردتها قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - "كنت أتحدث عن الفشل الأخلاقي لأن كل يوم يتواصل فيه هذا، هو يوم إضافي لم يثبت فيه المجتمع الدولي قدرته على إنهاء هذا المستوى المرتفع من المعاناة، وهذا سيكون له تأثيرا على أجيال ليس فقط في غزة."

وأوضحت أنه "لن يحدث شيئا بدون اتفاق بين الطرفين، لذا نحثهما على مواصلة المفاوضات ومواصلة تسهيل المجال الذي نحتاج إليه لتنفيذ عمليات إطلاق السراح (الرهائن والأسرى)".

كانت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش قد وصفت معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر بأنها "لا تطاق"، وذلك خلال زيارة إلى القطاع في الرابع من ديسمبر الجاري.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر قطاع غزة الشعب الفلسطيني