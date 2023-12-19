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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي للبرهان: حريصون على أمن واستقرار السودان الشقيق

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، الذي توجه للرئيس بالتهنئة على فوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه لفترة جديدة، متمنيًا لمصر المزيد من التقدم والازدهار، ومشددًا على حرص السودان على استمرار النهج المثمر للعلاقات الأخوية بين البلدين.

ومن جانبه، ثمن الرئيس اللفتة الكريمة من رئيس مجلس السيادة السوداني، مؤكداً حرص مصر على العلاقات شديدة الخصوصية بين البلدين، والاهتمام بالعمل المشترك على تعزيز تلك العلاقات، والحرص البالغ على أمن واستقرار السودان الشقيق.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس مجلس السيادة السوداني