القبض على السائق المتهم بدهس فني ميكانيكا ووفاته بقصر النيل

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي سائق سيارة تسبب في وفاة فني ميكانيكا بمنطقة قصر النيل.

تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بوفاة فني ميكانيكا بإحدى الهيئات، متأثرًا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر اصطدام سيارة مجهولة به ولاذت بالفرار، حال عبوره الطريق أعلى أحد الكباري بدائرة القسم.

بإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة وقائدها وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتم ضبط قائد السيارة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعلل هروبه خشية تعدى الأهالي عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.