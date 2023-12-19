بالتعاون مع «التضامن الاجتماعي».. «الأهلي المتحد مصر» يستضيف معرض «ديارنا» للحرف اليدوية

استضاف البنك الأهلي المتحد – مصر، أحد أبرز البنوك العاملة في مصر، معرض "ديارنا للحرف اليدوية"، بمبنى مقر البنك الرئيسي بالقاهرة الجديدة، في شراكة مميزة مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث قام أصحاب الحرف التراثية بعرض منتجاتهم على موظفي البنك وزواره من العملاء.

يأتي ذلك إيمانًا من البنك الأهلي المتحد – مصر، بأهمية المشروعات التراثية والحرف اليدوية، وهو ما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية حيث وضعت وزارة التضامن الاجتماعي خطة لتكثيف جهود الترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية في الداخل والخارج.

من جانبه؛ قال خالد حمزة رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد - مصر: "تأتي هذه الشراكة في إطار خطة البنك المتكاملة للمسؤولية المجتمعية وتعزيز الشمول المالي، كما تُعد استمرارًا لجهود البنك الداعمة للصناعات المحلية ومجتمع ريادة الأعمال، بما يعكس التزامنا تجاه تعزيز التنمية المستدامة في المجتمع وتشجيع المهارات الحرفية في مصر".

وأوضح أن المعرض استمر على مدار أربعة أيام، بدءًا من يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر وحتى الخميس الموافق 7 ديسمبر، مشيرًا إلى أهمية هذه الفعالية في تشجيع موظفي البنك نحو دعم الحرف اليدوية، وتعزيز مكانة المنتجات التراثية لديهم.

وفي السياق ذاته؛ قالت ياسمين أبو العزم رئيس وحدة الشمول المالي بالبنك الأهلي المتحد - مصر أن المعرض تضمن مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية الفريدة التي تعكس تراث وثقافة مصر المتنوعة، وقد أثارت هذه المنتجات اهتمام وإعجاب موظفي البنك وزواره، حيث قدمت فرصة فريدة للتعرف على الحرف اليدوية المتنوعة، بجانب التفاعل مع أصحاب الحرف الموهوبين.

جدير بالذكر أن الشراكة بين البنك الأهلي المتحد - مصر ووزارة التضامن الاجتماعي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المجتمع.