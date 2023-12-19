الصحة الفلسطينية: الاحتلال حول مستشفى العودة لثكنة عسكرية ويحتجز 240 شخصا في ظروف مأساوية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الدولية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحول مستشفى العودة إلى ثكنة عسكرية، وتحتجز 240 شخصًا داخل مستشفى العودة في القطاع بلا ماء ولا طعام ولا دواء.

وفي السياق ذاته، استشهد 5 أطفال في قصف بصاروخ استطلاع، وهم أربع أشقاء من عائلة أبو غزال وخامس مجهول الهوية، في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى، وفقًا لوكالة وفا للأنباء الفلسطينية، بوصول أشلاء عدد من الشهداء معظمهم من الأطفال، كما استشهد وأصيب عدد غير محدود من المواطنين، في سلسلة غارات عنيفة شرق وشمال خان يونس، وفي دير البلح.

وقصف الاحتلال منزلًا يعود لآل شاهين بمحيط دوار العودة في مخيم البريج جنوب مدينة غزة، ومخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، وكان قد استشهد عدد من المواطنين، غالبيتهم أطفال، وأصيب آخرون، مساء أمس الاثنين، في قصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلين في مخيم النصيرات ودير البلح، وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد تسعة مواطنين على الأقل، بينهم خمسة أطفال، وإصابة آخرين.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، بحسب مصادر صحية، منذ بدء هذه الحرب إلى 19 ألفا و453 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.