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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه في قصر النيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل.

تلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغًا من فتاة يفيد بتعرضها للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع، حيث فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه قام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها.

وبتفريغ كاميرات المراقبة، والتحرى تبين صحة الواقعة، وأمكن التوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما، وإحالتها للطب الشرعي لإعداد تقرير عما لحق بها من إصابات، وإحالة المتهمين للمحاكمة.

تفريغ كاميرات المراقبة جنايات القاهرة سرقة فتاة بالإكراه