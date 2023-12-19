تجديد حبس شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة بدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق، حبس شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمدينة بدر، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق، مالك محل لبيع الهواتف المحمولة - مقيمان بمحافظة دمياط) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"-4 هواتف محمولة).



وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأضاف السائق أنه يعمل طرف المتهم الثانى، وأن دوره يقتصر على استلام وتسليم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية نظير مبلغ مالى، وأضاف أنه كان بصدد تسليم العملات الأجنبية المضبوطة بحوزته لأحد العملاء بتحريض من الثانى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.