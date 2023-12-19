ads
الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة بدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق، حبس شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمدينة بدر، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق، مالك محل لبيع الهواتف المحمولة - مقيمان بمحافظة دمياط) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"-4 هواتف محمولة).


وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأضاف السائق أنه يعمل طرف  المتهم الثانى، وأن دوره يقتصر على استلام وتسليم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية نظير مبلغ مالى، وأضاف أنه كان بصدد تسليم العملات الأجنبية المضبوطة بحوزته لأحد العملاء بتحريض من الثانى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة الأمن الإتجار بالنقد الأجنبى الأجهزة الأمنية السوق المصرفي الهواتف المحمولة