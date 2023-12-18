قيادي بـ"التجمع": نتيجة الاستحقاق الرئاسي حصاد حراك مجتمعي استمر لـ10 سنوات

قال عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات الانتخابية، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تميزت بأنها جاءت في إطار عمليات الحصاد للحراك المجتمعي.

وأضاف “قنديل” خلال لقائه عبر قناة dmc، أن الانتخابات الرئاسية هي أول عملية انتخابية ربما في التاريخ المصري الحديث بأكمله لا نتحدث عن عزوف الشباب فيها، وبالتالي لا أستطيع أن أقرأ أن مشاركة الشباب الإيجابية بعيدًا عن النص الدستوري الذي عزز وجود الشباب كفئة عمرية دون سن 35 سنة داخل المجالس المنتخبة، أي أن الشباب موجودين بكثافة داخل البرلمان بغرفتيه المشتركتين، ويوجد لدي أكاديمية وطنية لتدريب وتأهيل الشباب، ولدي مساعدين للوزاراء من الشباب، ومساعدين للمحافظين، ولدي قطاعات وظيفية واسعة جدًا أصبحت تعزز من فكرة الأخذ بالشباب.

وأشار إلى أن هذا الجيل وهذه المجموعات العمرية بدأت تستشعر ارتباط ببرامج الدولة، لافتًا إلى أن هذه البرامج عادت بأثر مهم جدا على نسب مشاركة الشباب.