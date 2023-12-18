لافروف: روسيا ليس لديها أي نية لمهاجمة دول الناتو

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن ادعاءات الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير دفاعه لويد أوستن بأن روسيا ستستهدف حلف شمال الأطلسي “الناتو” مباشرة بعد انتصارها في أوكرانيا تظهر موقفهما اليائس، مؤكدًا أن روسيا ليس لديها أي نية في مهاجمة دول الناتو.

وأضاف لافروف – في تصريحات أوردتها وكالة أنباء “تاس” الروسية –: “لقد نطق كل من أوستن والرئيس بايدن بهذا الهراء المحض. لقد طُلب من الرئيس بايدن التفوه بهذه العبارة: يجب أن نقاتل من أجل أوكرانيا حتى آخر أوكراني، وإلا فإننا نعلم يقينًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد النصر في أوكرانيا، سوف يتجه على الفور نحو بحر البلطيق وفنلندا ودول أخرى في حلف الناتو”.

وتابع: “لقد علق الرئيس الروسي على هذه التصريحات من قبل، لكن حقيقة أن مثل أشخاص جادين، كرئيس البنتاجون ورئيس الولايات المتحدة، يقولون ذلك بصوت عالٍ، تشهد على موقفهم اليائس للغاية”.

وأشار إلى أن مثل هذه التصريحات “من المعروف لأي شخص مطلع أنها كاذبة”، مؤكدًا أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي، لكن الغرب نفسه هو الذي يصر على أن موسكو خصمًا له.

وأضاف أنه “بالعودة إلى موضوع أوكرانيا، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن سابقًا أنه ليس لدينا مثل هذه النوايا (مهاجمة دول الناتو). هم الذين قطعوا العلاقات معنا، لقد جعلونا إما خصمًا أو الآن عدوًا”.

وشدد لافروف على أن الغرب أدرك حقيقة أنه لن يتمكن من إضعاف موسكو كلاعب مستقل على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أنه حتى وقت قريب، كانت روسيا والغرب يبنيان علاقات عملية.

وأضاف: “ينبغي أن تلعب البراجماتية الغربية، وخاصة ألمانيا وأوروبا بشكل عام، دورها بالطريقة التي اعتادت العمل بها فيما يتعلق بتعاوننا في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، وكذلك في المعدات وإمدادات التكنولوجيا المتقدمة من ألمانيا ودول أخرى”.