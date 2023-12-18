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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وكيل أول النواب يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بثقة المصريين

أحمد سعيد الدين وكيل
أحمد سعيد الدين وكيل أول مجلس النواب
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توجه المستشار أحمد سعيد الدين وكيل أول مجلس النواب بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية وحصوله على ثقة كبيرة من المصريين الذين يقوفون صفًا واحدًا خلف قيادته الحكيمة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.
وتوجه " سعد الدين " فى تصريح له اليوم بكل الدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق الرئيس السيسى ويعينه على المسئولية الكبيرة في هذا التوقيت الصعب من الاحداث الاقليمية العالمية، معربًا عن ثقته التامة فى قدرة الرئيس السيسى على قيادة سفينة الوطن لبر الأمان واستمرار تحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها العظيم.

الانتخابات الرئاسية مناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية يهنئ الرئيس السيسي