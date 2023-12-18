طلب التحريات حول اتهام عامل ونجله بالتنقيب عن الآثار

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام عامل ونجله بالتنقيب عن الآثار أسفل منزلهما

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما انتدبت لجنة لمعاينة المنزل.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوجود حفر وتنقيب عن الآثار وحدوث هبوط أرضى بمنزل كائن بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنزل المشار إليه وتبين وجود حفرة بأرضية الشقة بالطابق الأرضى، كما أمكن ضبط القائمان بأعمال الحفر والتنقيب (مالك المنزل ، نجله) ، وكذا أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنزل سكنهما بمفردهما مستخدمان الأدوات المضبوطة بحوزتهما و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.