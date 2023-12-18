معتمد جمال يحاضر لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي

يبدأ معتمد جمال مدرب الزمالك، اليوم الإثنين، في إلقاء محاضرات فنية على اللاعبين وعقد جلسات متعددة للحديث عن فريق ساجرادا الأنجولي وتحديد نقاط قوة وضعف المنافس، مع تحفيز لاعبي الزمالك لتحقيق الانتصار والتأهل رسميا لربع نهائي البطولة .

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد وصلت إلي أنجولا مساء أمس، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويتصدر الفريق الأبيض ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.