المشدد 15 سنة لعاطلين في قتل عامل وسرقته بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15سنة في قتل عامل وسرقته بدائرة قسم شرطة منشاه ناصر

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على جثة شخص يبلغ من العمر 33سنة، وبه طعنه داخل مسكنه وتم نقله إلى المشرحة.

وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطلين بالصعود بمسكن المجني عليه وقتله بعد سرقته وأخذ هاتفه المحمول ومبلغ مالي .وكشفت كاميرات المراقبة عن هوية المتهمين، وباعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة بضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا ارتكاب الواقعة بهدف السرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .