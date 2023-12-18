طلب إحاطة في البرلمان يتهم الكهرباء بمجاملة موظفيها بملف تخفيف الأحمال

أعلن النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة حول ملف تخفيف الأحمال وقطّع الكهرباء لمدة ساعتين يوميًا، مشيرًا إلى أنه لا يتم تطبيق هذا القرار بعدالة، مجاملة لبعض العاملين فى قطاع الكهرباء.

وأكد "العمدة" أن هناك مناطق لا يتم قطع التيار الكهربائي بها على مدار الـ 24 ساعة يوميًا ليس بسبب وجود المنشآت المهمة بها مثل المستشفيات ولكن مجاملة لبعض موظفى شركات الكهرباء على الرغم من هذه المناطق ذات كثافة عالية ولكن المجاملات تترك المواطن البسيط ينقطع عنه التيار الكهرباء بالمخالفة لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بتطبيق العدالة فى ملف تخفيف الأحمال.

وأكد النائب عصام العمدة أن المجاملات فى قطاع الكهرباء تتم أيضًا فى التقديرات الجزافية لمخالفات الكهرباء والتى يتم الاتجاه إلى تخفيضها أو الغائها حسب الهوى، مشيرًا إلى أنه تم رصد العديد من المخالفات لموظفي قطاع الكهرباء ولكن يتم حفظ التحقيقات داخليًا بعقوبات إدارية بسيطة على الرغم من أنها من المخالفات التى تمثل إهدارًا للمال العام.