الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ونراقب "التوترات الإقليمية" عن كثب

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن البيان الذي أصدرته هيئة قناة السويس اليوم، من أجل بعث رسالة طمأنة للعالم بأن حركة الملاحة في القناة منتظمة، مؤكدا أن الهيئة تراقب عن كثب ما يحدث من توترات في البحر الأحمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه منذ 19 نوفمبر وحتى اليوم تم عبور 2128 سفينة من قناة السويس، قائلا:" بنتابع كل كبيرة وصغيرة".

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بما يحدث في البحر الأحمر، مبينا أن حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة، وتم عبور 77 سفينة اليوم في قناة السويس بحمولة 4 ملايين.

ولفت رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، إلى أن حركة الملاحة في قناة السويس مستمرة في المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن قناة السويس ستظل هي الطرق الأسرع للعبور بخلاف طريق رأس الرجاء الصالح حيث تستغرق وقتا أكثر وأطول.

ونوه بأن السفن التي غيرت وجهته من قناة السويس، قليلة جدا ولا تثير للقلق، مشددا على أن إيرادات القناة السويس ليست في خطر، مبينا أن هناك زيادة في الإيرادات هذا العام بقيمة مالية تغلق مليار و300 مليون دولار، وستكون إيرادات هذا العام 10 مليارات و350 مليون دولار.

ولفت الفريق أسامة ربيع، إلى أن هيئة قناة السويس أهم شريان تجاري في العالم، مؤكدا أنه لم يتم النظر إلى علم السفينة ويتم تقديم كل التسهيلات والخدمات للعبور، قائلا:" لا نميز بين السفن العابرة من القناة لأنها شريان دولي".