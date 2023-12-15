المجر تستخدم الفيتو ضد إقرار مساعدة أوروبية إضافية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان صباح اليوم الجمعة أنّه استخدم في قمّة الاتّحاد الأوروبي في بروكسل حقّ النقض لمنع إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو من القروض والهبات.

وذكر أوربان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وفقا لراديو مونت كارلو الدولية، أنه استخدم الفيتو على الأموال الإضافية لأوكرانيا، خلال جلسة الليلة الماضية، وفيتو على مراجعة الميزانية الأوروبية المتعدّدة السنوات، مضيفًا: سنعود إلى هذه القضية العام المقبل بعد استعدادات مناسبة.

وإثر منشور أوربان، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنّ دول الاتّحاد الأوروبي ستستأنف "مطلع العام المقبل" المفاوضات حول تقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا.

ومن جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال " سأعمل في الأيام والأسابيع المقبلة مع زملائي للتحضير لقمّة في بداية العام المقبل". بدوره، قال رئيس وزراء هولندا مارك روته "لقد توصّلنا لاتّفاق ضمن 26 دولة. ليس هناك اتّفاق من جانب المجر في الوقت الحالي".

يشار إلى أنه وافقت 26 من دول الاتّحاد الـ27 على منح أوكرانيا حزمة قروض وهبات على مدى أربع سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار يورو، لكنّ رفض المجر لهذه الحزمة كان كفيلًا بإجهاضها.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق على فتح مفاوضات جديدة لانضمام أوكرانيا إلى التكتّل.. رغم أن الرئيس المجري عارض أيضًا فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتّحاد، لكنّه لم يستخدم هذه المرة الفيتو ضدّه بل وافق على حلّ وسط يقضي بخروجه من القاعة أثناء التصويت وتمرير القرار تاليًا بدون التصويت معه ولا ضدّه.



