تشاهدون اليوم.. الأهلى يواجه اتحاد جدة السعودي.. فاركو يستضيف زد اف سي.. يوفنتوس يصطدم بـ"جنوي"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023، على النحو التالي:
كأس العالم للأندية
4:30 كلوب ليون: اوراوا ريد دياموندز
8:00 الأهلي: اتحاد جدة
الدوري المصري الممتاز
4:00 الداخلية: سموحة
6:00 فاركو: زد اف سي
6:00 طلائع الجيش ضد المقاولون
الدوري الانجليزي
10:00 نونتينجهام فورست: توتنهام
الدوري الاسباني
10:00 أوساسونا: رايو فاليكانو
الدوري السعودي
5:00 الرائد: ضمك
8:00 الهلال: الوحدة
8:00 الفتح: الشباب
الدوري الايطالي
9:45 جنوي: يوفنتوس
الدوري الألماني
9:30 مونشنجلادباخ 9:30 فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
10:00 موناكو: ليون