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الجمعة 15 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الأهلى يواجه اتحاد جدة السعودي.. فاركو يستضيف زد اف سي.. يوفنتوس يصطدم بـ"جنوي"

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023، على النحو التالي:

كأس العالم للأندية 
4:30 كلوب ليون: اوراوا ريد دياموندز
8:00 الأهلي: اتحاد جدة

الدوري المصري الممتاز 
4:00 الداخلية: سموحة 
6:00 فاركو: زد اف سي 
6:00 طلائع الجيش ضد المقاولون

الدوري الانجليزي 
10:00 نونتينجهام فورست: توتنهام 

الدوري الاسباني 
10:00 أوساسونا: رايو فاليكانو 

الدوري السعودي 
5:00 الرائد: ضمك 
8:00 الهلال: الوحدة
8:00 الفتح: الشباب

الدوري الايطالي 
9:45 جنوي: يوفنتوس

الدوري الألماني
9:30 مونشنجلادباخ 9:30 فيردر بريمن

الدوري الفرنسي 
10:00 موناكو: ليون
 

كأس العالم للأندية الأهلى اتحاد جدة المقاولون توتنهام اوساسونا يوفنتوس