بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

الخميس 14/ديسمبر/2023 - 04:31 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأربعاء، على ارتفاع مؤشرها العام 53ر17 نقطة ليبلغ مستوى 28ر6788 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 26ر0%.

وتم تداول 5ر203 ملايين سهم نفذت عبر 11026 صفقة نقدية بقيمة 3ر55 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 57ر13 نقطة ليصل إلى 27ر5518 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 25ر0 % من خلال تداول 9ر77 مليون سهم عبر 3850 صفقة نقدية بقيمة 5ر12 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 14ر29 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 06ر7455 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 39ر0 % جراء تداول 5ر125 مليون سهم عبر 7176 صفقة بقيمة 7ر42 مليون دينار.