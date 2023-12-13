نيوكاسل يتقدم على ميلان في الشوط الأول ويقترب من التأهل بأبطال أوروبا

تقدم فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على ضيفه ميلان الإيطالي بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، جويلاينتون في الدقيقة 33 من صناعة لويس مايلي، ليقترب الماكبايس من التأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بنتيجة لقاءه أمام ميلان، وتعادل بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 5 نقاط، بفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز الرابع.

وبدأ نيوكاسل بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا

خط الدفاع: كيران تريبير، جمال لاسيليس، فابيان شار، فالنتينو ليفرامينتو

خط الوسط: لويس مايلي، برونو جيمارايش، جولينتون

خط الهجوم: ميجيل ألميرون، كاليوم ويلسون، أنتوني جوردان.

أما ميلان دخل اللقاء على النحو التالي.

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا، فيكايو توموري، ثيو هيرنانديز، أليساندرو فلورينزي

خط الوسط: تيجاني ريجنديرز، يونس موسى، كريستيان بوليسيتش، روبن لوفتوس تشيك

خط الهجوم: رفائيل لياو، أوليفيه جيرو.