ads
الخميس 14 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نيوكاسل يتقدم على ميلان في الشوط الأول ويقترب من التأهل بأبطال أوروبا

مباراة ميلان ونيوكاسل
مباراة ميلان ونيوكاسل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على ضيفه ميلان الإيطالي بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، جويلاينتون في الدقيقة 33 من صناعة لويس مايلي، ليقترب الماكبايس من التأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بنتيجة لقاءه أمام ميلان، وتعادل بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 5 نقاط، بفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز الرابع.

وبدأ نيوكاسل بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا

خط الدفاع: كيران تريبير، جمال لاسيليس، فابيان شار، فالنتينو ليفرامينتو

خط الوسط: لويس مايلي، برونو جيمارايش، جولينتون

خط الهجوم: ميجيل ألميرون، كاليوم ويلسون، أنتوني جوردان.

أما ميلان دخل اللقاء على النحو التالي.

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا، فيكايو توموري، ثيو هيرنانديز، أليساندرو فلورينزي

خط الوسط: تيجاني ريجنديرز، يونس موسى، كريستيان بوليسيتش، روبن لوفتوس تشيك

خط الهجوم: رفائيل لياو، أوليفيه جيرو.

نيوكاسل ميلان دورى أبطال اوروبا مباراة ميلان ونيوكاسل جويلاينتون