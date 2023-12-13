ارتفاع تاريخى لأسعار الذهب اليوم بعد قرار الفيدرالى بتثبيت الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بنسبة كبيرة مساء اليوم الأربعاء محققة أعلى مستوى في التاريخ، بنحو 50 جنيها للجرام عيار 21 عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وبدعم قفزة قوية في سعر المعدن النفيس عالميا، وفق شعبة الذهب

وصعد سعر الجرام عيار 21 من 2790 جنيها صباح اليوم إلى 2840 جنيها مساء اليوم، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

أسعار الذهب مساء اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3255 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2840 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2412 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 22720 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2010 دولارات للأوقية بزيادة 30 دولارا.

وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بقيادة جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، قرارا بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في بيان على موقعه الإلكتروني اطلع عليه القاهرة 24، إن لجنة السوق المفتوح في البنك تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل.

وأضاف البنك: دعما لهذه الأهداف، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5-1/4 إلى 5-1/2 في المائة، وستواصل اللجنة تقييم المعلومات الإضافية وأثارها على السياسة النقدية.

ويعد هذا الاجتماع، الثالث على التوالي الذي اختارت فيه لجنة السوق المفتوحة للسوق النقدي الفيدرالي الاحتفاظ بالأسعار بعد سلسلة من 11 رفعًا للأسعار بما في ذلك أربعة في عام 2023.

في وقت سابق ظهر اليوم، قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع للأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لقرار لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة مساء اليوم.

وقال إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب 2825 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات، لتسجل 1983 دولارًا، وذلك قبل أن يرتفع مرة أخرى مساء اليوم.