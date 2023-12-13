أهالي البحر الأحمر ينتقدون اختفاء "السكر".. و"التموين": جار توفير السلعة

سجل مواطنو محافظة البحر الاحمر انتقادهم جراء عدم توفير سلعة السكر.. فيما استغل التجار واصحاب المحلات الازمة، حيث يباع كيلو السكر ب 70 جنيها، مما يمثل عائق على كاهل المواطن محدودين الدخل.

وناشد أهالي البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وشاذلي عايش مسئول مديرية التموين، بسرعة توفير السلع والقضاء علي جشع التجار، الذين استغلوا الازمة في رفع سعى السلعة علي المواطن.

ومن جانبه، اكدت مديرية تموين البحر الاحمر في بيان لها صباح اليوم، توافر السكر بجميع مدن محافظة البحر الأحمر.. وجاء البيان كالتالي:

بناء علي توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر بضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية المواطنين باسعار مناسبة، والقضاء علي ظاهرة احتكار السلع وجشع التجار.. أعلنت مديرية التموين بالبحر الاحمر برئاسة شاذلي عايش عن الضخ المستمر لكميات وفيرة من السكر لتلبية احتياجات المواطنين علي مستوى مدن المحافظة وذلك بالعديد من المحلات والسلاسل التجارية بسعر ٢٧جنيه للكيلو الواحد .

ياتي ذلك في اطار تطبيق منظومة تخفيض الاسعار التى تتبنها الدولة لضخ كميات مناسبة من السلع الاساسية لمنع ظاهرة احتكار السلع والحد من التلاعب في قوت المواطنين.

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