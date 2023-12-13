دوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يعتمد على تشكيل هجومي أمام ميلان في مباراة مصيرية

أعلن إيدي هويي المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة ميلان الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويأمل نيوكاسل في الحفاظ على نظافة شباكه، واستغلال الفرص الهجومية التي ستتاح له، لتحقيق الفوز من أجل التأهل لثمن نهائي البطولة حيث يأمل في تعثر باريس سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند للالتحاق به في الدور المقبل على حساب ميلان وباريس سان جيرمان.

وقرر إيدي هويي، الاعتماد على تشكيلة قوية في مباراة ميلان، حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا

خط الدفاع: كيران تريبير، جمال لاسيليس، فابيان شار، فالنتينو ليفرامينتو

خط الوسط: لويس مايلي، برونو جيمارايش، جولينتون

خط الهجوم: ميجيل ألميرون، كاليوم ويلسون، أنتوني جوردان

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز الرابع، الذي يسعى إلى الفوز للتأهل إلى دور الـ16.

ترتيب المجموعة السادسة وعدد النقاط:

بوروسيا دورتموند - 10

باريس سان جيرمان - 7

نيوكاسل يونايتد- 5

ميلان- 5

