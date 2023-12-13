غياب رمضان صبحي وتوريه عن قائمة بيراميدز أمام بلدية المحلة في الدوري

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة بلدية المحلة في بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها في السابعة من مساء الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة التاسعة من الدوري.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بينما يمتلك بلدية المحلة 9 نقاط في المركز الثالث عشر.

وضمت قائمة بيراميدز كلا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس

ويفتقد بيراميدز في مواجهة البلدية لجهود لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه بسبب الإيقاف لمدة ٣ مباريات بعد الطرد أمام الإسماعيلي، ورمضان صبحي بسبب الإيقاف للحصول على ٣ بطاقات صفراء.