محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس جهاز التعمير

التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بحضور الدكتوره ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة.

كما شارك بالحضور اللواء وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء، المهندس ناجي إبراهيم رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء وبمشاركة مديرى مديريات الزراعه والطرق والاسكان ورئيسا مدينتي الطور وابو رديس، ومديرى إدارات الشئون الماليه والقانونية بالمحافظة.

تطرق اللقاء لطلب المحافظ بعرض خطه جهاز تعمير سيناء 2024/2025 بالمحافظة، واستعراض عدد من المشروعات المقرر افتتاحها ومنها مزرعة الزيتون بوادى ميعر بطور سيناء والمقامة على مساحة 450 متر مسطح وتشمل خطوط عصر الزيتون على البارد وتعبئتة وتخفيض سعرة من 360 جنية الى 260 جنية لرفع المعاناة على المواطن السيناوى، كما تطرق الحوار لزيارة مزرعة الأسماك، ووجة المحافظ بضرورة اكتفاء السوق المحلى وتوزيع المنتج على كافة المنافذ تيسيرا على المواطنين.

كما تم مناقشة خطة البيوت البدوية بطور سيناء حيث تم توزيع 60 بيت وطرح 60 أخرى بقرية الجبيل و60 بيت بدوى بقرية النقب جارى طرحها، وتم مناقشة اعمال الطرق مثل طرح طريق مدخل دهب بطول 7 ك ( انشاء ورصف وانارة ) وربط طريق حمام موسى بطريق الوادى ( انشاء وازدواج ورصف وانارة )وطرح طريق المرحلة الثانية الرام / أبو زنيمة بطول 17 ك وجارى نهوه حاليا.

كما تم استعراض مشروع المزارع السمكية المقام على مساحة 165 فدان تشمل 30 صوبا زراعية مساحة كل صوبة 1 فدان شاملة كافة الخضراوات بالإضافة الى 16 حوض لاستزراع السمك وزراعة اكثر من 20 فدان عنب و4000نخلة بلح بارحى والذى اثبت احد الخبراء العالميين انة من افضل أنواع البلح في العالم وذلك على مساحة 29 فدان بالإضافة لزراعة 10 افدنة من الزراعات المكشوفة وحفر 4 ابار بطافة 50 متر مكعب وعدد 2 بير تحت الانشاء، ويذكر ان هناك اكثر من 15 مزرعة نموجية بكافة مدن المحافظة نتاج مجهودات جهاز التعمير.

وقام المحافظ بتقديم الشكر الى اللواء محمود نصار وكافة قيادات جهاز التعمير لتنفيذهم الخطة الاستثمارية بالمحافظة ومجهوداتة البارزة في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

inbound1183671425952239917

inbound3630169862336396368

inbound4266764824177519588