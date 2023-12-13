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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط عصابة سرقة لوحات السيارات في الجيزة

تفاصيل ضبط عصابة
تفاصيل ضبط عصابة لسرقة لوحات السيارات في الجيزة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بسرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (3 مواطنين - مقيمين بدائرة القسم) بأنه حال توجههم لإستقلال سياراتهم من قطعة أرض فضاء مستغلة كجراج بالمنطقة محل سكنهم، إكتشفوا عدم تواجد اللوحات المعدنية الخاصة بسياراتهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عمال) وبحوزتهم (5 لوحات معدنية)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة عن طريق نزع اللوحات من السيارات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اللوحات ضبط 3 أشخاص بالسيارات بالجيزة