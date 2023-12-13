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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 76 ألف مواطن في محيط اللجان الانتخابية بالمنوفية

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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أفادت الدكتورة رشا خضر مدير مديرية الصحة بالمنوفية، بتردد 76 ألف و385 مواطن على القوافل الطبية الشاملة ومبادرات 100 يوم صحة خلال أيام الانتخابات الرئاسية في محيط اللجان الانتخابية ، مؤكدة  أنه تم الكشف والعلاج للحالات بالمجان وذلك من خلال 500 فريق طبي و14 عيادة متنقلة ،  فضلا عن تقديم الخدمات الصحية بجميع المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وتوفير الأدوية  والمستلزمات الطبية ومستلزمات الطوارئ بجميع المنشأت الصحية وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية  .
من جانبه ،  أشاد محافظ المنوفية بجهود جميع العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة لتفانيهم في أداء عملهم والظهور بالشكل اللائق بالمحافظة خلال أيام الانتخابات الرئاسية ، مؤكدا أن المحافظة قد شهدت عرسا ديمقراطيا توافد عليه جموع الناخبين بمختلف المراكز والمدن والقري بنطاق المحافظة للمشاركة فيه وهو مايؤكد الوعى السياسي لدى ابناء المحافظة .

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