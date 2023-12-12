اقرأ غدا في "البوابة".. العالم لا يسمع لا يرى لا يتكلم

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 13 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مصر تنتخب.. انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية.. والشباب في الصدارة

أبناء النيل.. السيسي: التعاون مع دول حوض النهر أحد ثوابت العمل المصري الأفريقي المشترك

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

زيلينسكي ينتقد الكونجرس الأمريكي ويطلب الحصول على أسلحة

العالم لا يسمع لا يرى لا يتكلم

مسؤول أممي من القطاع: غزة الجحيم على الأرض

نتنياهو يهدد بالحرب مع السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة

نيران صديقة.. إسرائيل تقتل 13 من جنودها

فرقاطة فرنسية تمنع اختطاف السفينة النرويجية "ستريندا"

