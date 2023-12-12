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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. العالم لا يسمع لا يرى لا يتكلم

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 13 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مصر تنتخب.. انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية.. والشباب في الصدارة
أبناء النيل.. السيسي: التعاون مع دول حوض النهر أحد ثوابت العمل المصري الأفريقي المشترك
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
زيلينسكي ينتقد الكونجرس الأمريكي ويطلب الحصول على أسلحة
العالم لا يسمع لا يرى لا يتكلم
مسؤول أممي من القطاع: غزة الجحيم على الأرض
نتنياهو يهدد بالحرب مع السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة
نيران صديقة.. إسرائيل تقتل 13 من جنودها
فرقاطة فرنسية تمنع اختطاف السفينة النرويجية "ستريندا"
 

الانتخابات الرئاسية غزة نتنياهو