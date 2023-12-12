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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. إغلاق باب التصويت بالسويس وبدء عمليات الفرز

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 بدأت بعض اللجان الفرعية في محافظة السويس فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي أجريت على مدى 3 أيام، وذلك بحضور منذوبي المرشحين المتنافسين في الانتخابات.

وأوقف رؤساء اللجان عملية التصويت مع دقات التاسعة مساء اليوم الثالث من الانتخابات، بعد التأكد من عدم وجود أي ناخبين مدرجين بالكشوف امام مقرات مراكز الاقتراع.

ووجه القضاة رؤساء اللجان الفرعية رجال الشرطة المكلفين بتأمين اللجان بغلق أبواب المقرات بعد انتهاء المدة المحددة للاقتراع داخل اللجان، وعددها 55 لجنة للمقيدين في كشوف الناخبين، 6 لجان للمغتربين عن موطنهم الانتخابي.

يبلغ عدد الناخبين في محافظة السويس 484502 ناخب لهم حق التصويت، مدرجين في 55 لجنة فرعية موزعه على 43 مقر، بينما خصصت اللجة العليا للانتخابات 6 لجان للمغتربين وراعت توزيعهم جغرافيا في المناطق الصناعية والسياحية وأماكن إقامتهم والاستراحات.

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