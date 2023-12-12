ads
الأربعاء 13 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال كثيف علي لجان الاقتراع خلال الفترة المسائية بالمنوفية

جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قبيل الساعات الأخيرة من غلق صناديق الاقتراع في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية متابعته اللحظية للمشهد الانتخابي من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والجهات المعنية .
حيث اطمئن المحافظ من خلال الشبكة الوطنية الموحدة على سير العملية الانتخابية والحالة العامة للجان ومدى الإقبال ونسب وحجم مشاركة  الناخبين في الإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطى والاستحقاق الانتخابي الذي تشهده الدولة المصرية ، مؤكدا أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وبدون أى معوقات وفي أجواء من الفرحة والاغانى الوطنية بشتى أنحاء المحافظة بما يعكس وعى الشعب المنوفي وحرصه على المشاركة في العرس الانتخابي إدراكا منه بأن مشاركته لها دور إيجابي وفعال في مسيرة الوطن الديمقراطية وصنع وطن أفضل.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار  توفير كافة التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم على مستوى اللجان الانتخابية لتسهيل عملية الاقتراع أمام الناخبين وخاصة خلال الفترة المسائية ، والعمل على تذليل أى عقبات والتعامل الفورى مع أى طوارئ والحفاظ على صدارة محافظة المنوفية في المشهد الإنتخابي بين المحافظات ، معربا عن فخره بحجم المشاركة والوعي السياسي لدى  أبناء المحافظة بمختلف فئاته العمرية.
هذا وأكد أبو ليمون على استمرار المتابعة على مدار الساعة لكافة الأجواء الانتخابية وحتى انتهاء عملية التصويت وغلق صناديق الاقتراع بنطاق المحافظة لضمان نجاح  العملية الانتخابية وإظهار الوجه المشرق للدولة المصرية .

IMG-20231212-WA0238
IMG-20231212-WA0238
IMG-20231212-WA0241
IMG-20231212-WA0241
الاستحقاق الانتخابي الانتخابات الرئاسية 2024 الدولة المصرية الدعم اللوجيستي الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة