رئيس محكمة استئناف طنطا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أعرب القاضي محمد حماد عبد الهادي، رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى، عن سعادته بالمظهر الحضاري والمشرف للمصريين، في أداء واجبهم الوطني والدستوري، ومشاركتهم في أهم استحقاق دستوري بالبلاد، وهو انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

قال القاضي محمد حماد عبد الهادي، عقب مشاركته وإدلائه بصوته صباح اليوم في الانتخابات الرئاسية، وذلك أمام مقر اللجنة الفرعية بمدرسة أم المؤمنين للمغتربين بطنطا، أن المشاركة في الانتخابات واجب دستوري، وعلى الجميع أن يحرص عليه، ويؤدي تلك الرسالة الهامة طبقا للدستور والقانون.