ads
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس محكمة استئناف طنطا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

القاضي محمد عبد الهادي
القاضي محمد عبد الهادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعرب القاضي محمد حماد عبد الهادي، رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى، عن سعادته بالمظهر الحضاري والمشرف للمصريين، في أداء واجبهم الوطني والدستوري، ومشاركتهم في أهم استحقاق دستوري بالبلاد، وهو انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

قال القاضي محمد حماد عبد الهادي، عقب مشاركته وإدلائه بصوته صباح اليوم في الانتخابات الرئاسية، وذلك أمام مقر اللجنة الفرعية بمدرسة أم المؤمنين للمغتربين بطنطا، أن المشاركة في الانتخابات واجب دستوري، وعلى الجميع أن يحرص عليه، ويؤدي تلك الرسالة الهامة طبقا للدستور والقانون.

الانتخابات الرئاسية المشاركة في الانتخابات القضاء الأعلي