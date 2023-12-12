ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم للنحاس في زامبيا لـ11 قتيلًا

أكد رجال الإنقاذ في زامبيا ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم للنحاس بالقرب من مدينة "شينجولا" التي تبعد نحو 400 كم شمال العاصمة "لوساكا" إلى 11 قتيلًا.

وأوضحت وحدة إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها في زامبيا - في بيان نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أنه لا يزال 26 من عمال المناجم في عداد المفقودين عقب أسبوعين من محاصرتهم داخل أنفاق كانوا يحفرونها بمنجم للنحاس عقب وقوع انهيارات أرضية إثر هطول الأمطار الغزيرة.

وكان قد تم إنقاذ رجل يبلغ من العمر 49 عامًا من تحت الأنقاض عقب الحادث الذي وقع في 30 نوفمبر الماضي جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في وقوع انهيارات أرضية.