ads
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم للنحاس في زامبيا لـ11 قتيلًا

انهيار منجم للنحاس
انهيار منجم للنحاس في زامبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد رجال الإنقاذ في زامبيا ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم للنحاس بالقرب من مدينة "شينجولا" التي تبعد نحو 400 كم شمال العاصمة "لوساكا" إلى 11 قتيلًا.

وأوضحت وحدة إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها في زامبيا - في بيان نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أنه لا يزال 26 من عمال المناجم في عداد المفقودين عقب أسبوعين من محاصرتهم داخل أنفاق كانوا يحفرونها بمنجم للنحاس عقب وقوع انهيارات أرضية إثر هطول الأمطار الغزيرة.

وكان قد تم إنقاذ رجل يبلغ من العمر 49 عامًا من تحت الأنقاض عقب الحادث الذي وقع في 30 نوفمبر الماضي جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في وقوع انهيارات أرضية.

ضحايا انهيار منجم للنحاس زامبيا قتيل