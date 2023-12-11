الانتخابات الرئاسية 2024.. استمرار توافد الناخبين بقنا خلال الساعات الأخيرة من اليوم الثاني

أكد عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، استمرار توافد الناخبين علي اللجان الانتخابية بكثافة عاليه خاصة خلال الساعات الأخيرة من اليوم الثاني بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط حرص الأهالي على الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف عبد الباقى، ان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا يتابع عن كثب المشهد الانتخابي منذ اللحظات الاولي لانطلاق الماراثون الانتخابي داخل اللجان الفرعية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، والتى شهدت إقبالا ملحوظًا ومشاركة إيجابية من المواطنين، لافتا إلى ان إقبال الجميع، خاصة السيدات، اللاتي كن الأكثر توافدا منذ بداية اليوم الانتخابي الثاني، وذلك وسط حرص الجميع على الإدلاء بصوته قبل موعد إغلاق اللجنة، الذي ينتهي بوفود آخر ناخب.

وتابع، أن غرفة العمليات الرئيسية رصدت انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث اى معوقات، وأن جميع المتابعين لسير العملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدوليه لم يسجلوا أى خروقات من شأنها تعكير صفو العملية الانتخابية حتي هذه اللحظة.

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