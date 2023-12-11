الانتخابات الرئاسية 2024.. مسيرة حاشدة لسيدات النوبة أثناء الإدلاء بأصواتهن فى أسوان

شهدت لجنة انتخابات الرئاسة بنادى بلانة بمركز نصر النوبة محافظة أسوان، وصول مسيرة حاشدة للسيدات للمشاركة والإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات، خلال اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة.

ووصلت السيدات إلى مقر اللجنة بالعشرات للمشاركة فى الانتخابات، وسط إطلاق الزغاريد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع صوره قبل الدخول للجنة الانتخابات والإدلاء بأصواتهن.

وقدمت الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، الخدمات الطبية والفحص وقياس الضغط والسكر للسيدات المشاركات بأعداد كبيرة فى الانتخابات على هامش الإدلاء بأصواتهن.

كما شارك الشباب والفتيات أعضاء حزب حماة الوطن فى تنظيم صفوف الناخبات المشاركات فى الانتخابات، ومساعدة كبار السن منهن لتسهيل إجراءات الدخول والإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات.

يشار إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية تم تجهيزهم داخل 223 لجنة رئيسية، وبلغ عدد الناخبين بمحافظة أسوان نحو مليون و89 ألف و664 ناخباً، موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية عامة، وهي "قسم أول أسوان، وقسم ثان أسوان، ومراكز أسوان وأبوسمبل ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو".

وانطلقت صباح امس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

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