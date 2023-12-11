جامعة أسيوط توفر أتوبيسات لنقل الطلاب الوافدين بـ"الأهلية" للمشاركة بانتخابات الرئاسة

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ بمشاركة الطلاب الوافدين (المغتربين خارج محافظة أسيوط)، بجامعة أسيوط الأهلية في الانتخابات الرئاسية، وما أظهروه من حماس، ومشاركة فعالة في الاستحقاق الانتخابي، والتي تعكس وعي الطلاب، ودعمهم للوطن.

كما جدد دعوته لكافة منتسبي جامعة أسيوط الأهلية من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب؛ بأهمية المشاركة في هذا العرس الديمقراطي الكبير؛ من أجل تصدير مشهد حضاري يليق بمصر ،ويؤكد حضارتها، مؤكداً أن هذا الاستحقاق الدستوري له أهمية كبيرة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية، واستقرار الدولة، والمحافظة على أمنها، وسلامتها.

وتوجه الطلاب الوافدون بجامعة أسيوط الأهلية؛ إلى مقر اللجنة الانتخابية بجهاز مدينة أسيوط الجديدة؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتم تخصيص أتوبيسات؛ لنقل الطلاب، من الحرم الجامعي إلى مقر اللجنة الانتخابية، تحت إشراف الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والأستاذ مصطفى حسن أمين عام الجامعة الأهلية، وذلك فى إطار التسهيل على الطلاب؛ لتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات.

ومن جهته، أوضح الدكتور نوبي محمد حسن؛ إن جامعة أسيوط الأهلية شهدت الفترة الماضية؛ تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية؛ لحث منتسبي الجامعة على المشاركة في الانتخابات؛ وذلك لتنمية روح الانتماء لديهم، وتعزيز دورهم الإيجابي في استقرار الوطن، مؤكداً أهمية الاستحقاق الرئاسي في صناعة مستقبل مصر، مشيرا إلى اتخاذ إدارة الجامعة كافة الإجراءات، والتسهيلات لأبنائها الطلاب، وتنسيق سير العملية التعليمية، والمحاضرات؛ لإتاحة الفرصة للطلاب؛ للمشاركة في العملية الانتخابية؛ بما لا يضر بانتظام العملية التعليمية.