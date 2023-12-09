الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتأخر بهدف أمام بورنموث في الشوط الأول

تقدم فريق بورنموث على مضيفه مانشستر يونايتد، بهدف نظيف، خلال مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، على ملعب أولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح دومينيك سولانكي أهداف المباراة مبكرا لصالح بورنموث بعدما تلقى كرة عرضيه من زميله لويس كوك ليسددها في في أسفل يمين الحارس أندريه أونانا.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: شو، ماجواير، دالوت، ريجليون

خط الوسط: أمرابط، ماكتوميناي، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جارناتشو، أنتوني، مارسيال

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة من 15 مباراة خاضها حتى الآن، بينما يحتل بورنموث المركز الـ15 برصيد 16 نقاط.

