صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس من أجل تحطيم رقمين تاريخيين

يسعى ليفربول إلى مواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه كريستال بالاس، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المنتظر أن يقود الدولي المصري محمد صلاح ليفربول في المباراة، ويحتاج إلى تسجيل هدف واحد فقط ليصبح خامس لاعب في تاريخ الفريق يسجل 200 هدف، كما يحتاج إلى تسجيل هدفين فقط ليصبح عاشر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 150 هدف.

وتعد هذه المباراة فرصة جيدة لصلاح لتحقيق هذين الرقمين التاريخيين، حيث يتمتع بسجل تهديفي مميز أمام كريستال بالاس، حيث سجل ضده 6 أهداف في 11 مباراة، كما أنه سجل 17 هدفًا في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وإذا تمكن صلاح من تسجيل هدفين في مباراة اليوم، فسيصبح أول لاعب عربي يحقق هذين الرقمين التاريخيين، كما سيواصل تعزيز مكانته كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبرخ، واتارو إندو، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ومن المقرر أن يشهد التشكيل عودة الحارس البرازيلي أليسون بيكر من الإصابة فيما يغيب كل من جويل ماتيب وديوجو جوتا بداعي الإصابة.