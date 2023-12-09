برنامج غذائى خاص لنجوم الأهلى خلال كأس العالم للأندية بالسعودية

وضع الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية العلاجية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، برنامجاً خاصاً للاعبين خلال رحلة السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية، ويتضمن البرنامج إمداد اللاعبين بالفيتامينات والمعادن والعناصر الطبيعية، وفقا للقياسات الخاصة بكل لاعب، بما يسهم فى زيادة القدرة على التحمل ومواصلة أداء المجهود المطلوب، مع تقليل فرص التعرض للإصابات العضلية.

ويرغب استشاري التغذية فى وضع برنامج يناسب طبيعة مونديال الاندية ويتضمن إمداد اللاعبين بالمشروبات التى تساعد على الإسراع فى عمليات الاستشفاء، والحفاظ على الكتلة العضلية بمعدلات مدروسة والتخلص من الأحماض التي تسبب الإصابات.

ويملك الدكتور إيهاب ملفاً خاصاً لكل لاعب فى الأهلى، يشمل طبيعة تكوينه، وبناءً عليه يتم العمل من خلال جدول يومي يساعد اللاعبين على تحسين الأداء والقوة العضلية.

ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023 يوم 15 ديسمبر الجاري بمواجهة الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وأنهى النادي الأهلي إجراءات تسجيل 23 لاعباً في قائمة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، والتي جاءت كالتالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي "أفشة" وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأنتوني موديست.

وخرج من قائمة الأهلي فى كأس العالم للأندية ، 9 لاعبين هم : المغربي رضا سليم ومحمد الضاوي "كريستو" للإصابة، وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومعتز محمد وصلاح محسن لأسباب فنية.