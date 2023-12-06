رئيس جامعة المنوفية والشركة المصرية لتجارة الأدوية يوقعان عقد إنشاء صيدلية إسعاف

وقع الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أبو الفتوح الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، عقد اتفاق لإنشاء صيدلية الإسعاف (٢٤) بجامعة المنوفية، وذلك تنفيذا لخطة رئاسة مجلس الوزراء بالتوسع فى إنشاء وتطوير صيدليات الإسعاف ٢٤ بجميع المحافظات لتقديم خدمة لائقة للمواطنين المترددين على المستشفيات الجامعية لسد فجوة نواقص الأدوية، وكذلك توفير العلاج اللازم لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

أوضح رئيس الجامعة أن هذا الاتفاق يأتى تنفيذا لخطة رئاسة الوزراء والتى تم تنفيذ المرحلة الأولى منها، وتم بالفعل افتتاح ٥ صيدليات، إلى أن يتم التعميم على باقى محافظات مصر على عدة مراحل حتى يتم الانتهاء منها فى نهاية عام ٢٠٢٤.

وأضاف: كما يتم التنسيق بين وزارتي التعليم العالى والصحة والسكان لاقتراح أماكن بالمستشفيات الجامعية لإنشاء صيدلية إسعاف (٢٤) التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، مؤكد أنه تم بالفعل توفير مكان بالمجمع الطبى بالجامعة لبدء العمل بالصيدلية مع بداية العام القادم لحين الانتهاء من تجهيزات المقر الدائم للصيدلية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الاتفاق شكل عدة بنود أهمها أن تقوم الجامعة بتوفير مكان بالمجمع الطبى ويتم تجهيزه بكافة المرافق، وتقوم الشركة بتجهيز المكان وتوفير جميع الأدوية والعمالة اللازمة لتشغيل الصيدلية

هذا وأعرب رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية عن سعادتهما بهذا التعاون وتوقيع عقد الإتفاق، وذلك لخدمة أبناء المحافظة وتوفير الأدوية للمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وذلك ضمن خطة الجامعة لتطوير كافة الخدمات التى تقدم بالمستشفيات الجامعية.

حضر توقيع الاتفاق نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة مروى محفوظ مستشار رئيس الجامعة للشئون الصيدلية، المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، سعاد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ومن الشركة المصرية لتجارة الأدوية، الدكتور عطيه زيدان المدير التنفيذى التجارى للاستثمارات الطبية بالشركة، والدكتور محمد ياسر رئيس قطاع الصيدليات بالشركة، الدكتورة رحمه طاهر مدير منطقة صيدليات الدلتا والإسكندرية.