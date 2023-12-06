خاص| عبدالرزاق بوكبة مؤلف كتاب «دم سريع الالتهاب»: لم أستطع الوقوف مكتوف الأيدي أمام أهوال غزة

صدر للشاعر والسارد والناشط الثقافي الجزائري عبدالرزاق بوكبّة، (1977) كتاب أدبي بعنوان "دم سريع الالتهاب" بعنوان فرعي هو "كتابة من المسافة صفر عن غزة". وضم الكتاب اثنتين وستين قصة قصيرة جدا، رصدت كل واحدة منها حالة صمود أو خوف أو حلم أو وجع أو رقي إنساني أو مقاومة في قطاع غزة، خلال الشهر الأول من الحرب الجوية والبرية، ذلك أن الكاتب المعروف بأدب السيرة واليوميات شرع في الكتابة منذ يوم 10 أكتوبر وقدم الكتاب لدار "خيال" للنشر والترجمة والتوزيع يوم 10 نوفمبر الماضي.

وقال عبدالرزاق بوكبّة، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إنه لم يستطع أن يبقى مكتوف الأيدي، أمام هول ما تعرض له الإنسان والمكان في غزة، فشرع في الكتابة مباشرةً، "حيث كان رهانه جماليا ونضاليا في الوقت نفسه، بمعنى أنه كتب تجربة أدبية بشروط الأدب، ينتجها التفاعل لا الانفعال، لتوثق بعض اللحظات الإنسانية العميقة والمتميزة والدالة على روح المقاومة والتشبث بالأرض والحق فيها، في ظل آلة كبيرة وعابرة للقارات من الكذب والتظليل والتشويه".

وأضاف صاحب رواية "رقصة اليعسوب" التي ستصدر طبعتها العربية قريبًا في مصر: أؤمن بأن للكلمة قدرةً كبيرة على مرافقة الملاحم الإنسانية، رغم سرعتها. مع مراعاة طبيعة كل جنس أدبي في قابلية سرعة المواكبة، فقادني وعيي بذلك إلى اختيار القصة القصيرة جدا، لاستيعاب التجربة بأبعادها الأدبية والإنسانية والوجودية.

وأكد "بوكبة"، أن نصوص الكتاب الذي هو بصدد تحويله لعمل مسرحي من إخراج المُخرج الجزائري الهادي بوكرش، هو ثمرة لتأمل الواقع والتخييل معا، قائلًا: "كنت أتلقى بعض الأخبار، فأستلهم منها قصصا قصيرة، فيما كنت أتخيل أخرى انطلاقا من معرفتي بطبيعة اللحظة الغزاوية. وهذا ما برر العنوان الفرعي للكتاب "كتابة من المسافة صفر عن غزة"، بل إن بعض القصص كُتبت، ثم تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لاحقا حدوثها في الواقع".

ونقرأ في أقصوصة "حسد خاص" عن بشاعة العدوان الإسرائيلي: "أصابت شظيّة صغيرة الزجاجةَ اليمنى لنظّارته الطبّيّة، فباتت عينُه اليمنى تحسد عينَه اليسرى على صفاء الرّؤية. قَصَدَ مستشفى العيون في حيّ النّصر، فوجد بعضَ ضحايا القصف يحملون عيونهم في أيديهم! حسدت عينُه اليسرى عينَه اليمنى على ضبابيّة الرّؤية".

وتناولت بعض نصوص الكتاب يوميات الفنانين في غزة، من ذلك أقصوصة "مكتبة خاصة" التي نقرأ منها: "كانت مكتبته ممّا أصاب القصف، فتطايرت أشلاء ابن خلدون ومحمود درويش ومعين بسيسو وابن حزم وفيكتور هوجو ومحمّد إقبال وغادة السمّان وشكسبير وأمين معلوف بين الرّكام. كان يُعاينهم ينزفون ويحترقون، فلم يدرِ هل يهرع إليهم أم إلى أطفاله!! ثمّ أغمي عليه تمامًا. في مستشفى الشّفاء، كان يصيح: أدركوا ابن خلدون ومحمود درويش. وإدوارد سعيد. إنّهم يحترقون. تجدونهم عند مدخل شارع الشّجاعيّة على اليسار. تأسّف الطّبيب: تبًّا. أين سنضع المسكين؟ لقد فجّروا مأوى المجانين أيضًا!

ونقرأ في أقصوصة "مسرحيّة خاصّة": "تعب على تكوين فرقته المسرحيّة، على مدار سنواتٍ، ثمّ تعب بتلقّيه أنباء استشهاد أعضائها يومًا بعد يوم، حتّى لم تبقَ له إلّا أحذيتهم. صمّم بالأحذية عرضًا في مسرح الشارع، ثمّ ألغاه لاكتشافه أن واقع غزّة أقوى من كلّ الفنون. تموقع قريبًا من دبّابة الميركافا، وراح يقذفها بالأحذية. فَرَّ ركّابها الأربعة!".

يشار إلى أن عبد الرزاق بوكبة الذي يرأس "شبكة كفاءة الثقافية" التي تعد من أكثر الجمعيات الأهلية حضورا وتأثيرا في المشهد الجزائري، أصدر ثمانية عشر كتابا في القصة والرواية والسيرة وأدب البيت والمقال الثقافي والشعر. وسبق اختياره من طرف مؤسسة "هاي فيستيفال" البريطانية، ضمن اهم أربعين كاتبا شابا في الوطن العربي.

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