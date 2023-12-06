وزير الشباب يتفقد معمل مكافحة المنشطات القطري

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب؛ جولة تفقدية لمعمل مكافحة المنشطات في قطر، وذلك في إطار زيارة الوزير لدوحة؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الرياضي، ودعم المنتخبات الوطنية المصرية في مختلف الألعاب الرياضية.

قال الدكتور أشرف صبحي: نعمل جاهدين علي تعزيز التعاون مع الجانب القطري في هذا الشأن، كذلك نعمل على توثيق أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الدولة المصرية وبين المؤسسات الدولية والإقليمية لمكافحة المنشطات في شأن نشر ودعم ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات والتوعية بمخاطرها على جميع الأفراد وخاصة فى أوساط الرياضيين.

وتحدث الدكتور أشرف صبحي مع الجانب القطري حول المنظومة الرياضية المصرية خلال الآونة الأخيرة جاءت بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على أحداث تلك النقلة النوعية للرياضة المصرية وخاصة فيما يتعلق بالتطوير الشامل للبنية الرياضية.

وأكد الوزير، تضافر الجهود بين الوزارة وكافة المنظمات والجهات المختصة بمكافحة المنشطات، مشيرًا إلي دعم الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية بشكل كامل للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو”، من أجل تحقيق أهدافه المنشودة وتعظيم مكانة المنظمة وتفعيل دورها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

جاء ذلك بحضور عمرو الشربيني السفير المصري لدي قطر، الدكتور محمد بن غانم العلي رئيس مجلس الأمناء بمختبر ومعمل مكافحة المنشطات، نور عبد الوهاب المطوع مدير المختبر، عبدالعزيز علي جاسم مدير الخدمات ومرافق الدعم.