وزارة العمل: فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص والاستثماري بالإسماعيلية

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية وفرت عددا من فرص العمل فى شركات القطاع الخاص والاستثمارى في مجالات الملابس الجاهزة والخدمات البريدية والتوكيلات التجارية، وشركات التأمين على الحياة وقطاع صناعة الأحذية وقطاع الصناعات الكهربائية، توفر مزايا التأمين الصحى والتامين الاجتماعى، ووسيلة مواصلات وحوافز وبدلات، وذلك ضمن جهود المديرية فى توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها من خلال الإدارات والمكاتب التابعة للمديرية والمنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة للحد من معدلات البطالة وتحسين مستويات معيشة الشباب، كدور محورى للمديرية وأجهزتها داخل المجتمع فى ظل الجمهورية الجديدة .

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريره للوزارة، أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على توفير مزيد من فرص العمل للشباب داخل منشآت القطاع الخاص لدمجهم فى سوق العمل، وتأهيلهم للالتحاق بتلك الوظائف من خلال برامج التدريب المهنى من أجل التشغيل، وتفعيل دور أجهزة المديرية فى توفير تلك الفرص ومتابعتها، ومشيراً إلى أنه على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، التسجيل من خلال الروابط الإلكترونية التالية: للتقديم في قطاع الملابس الجاهزة https://2u.pw/J5yy5Ti، وللتقديم في شركات التأمين على الحياة https://2u.pw/HSs9EiP، وللتقديم في قطاع التوكيلات التجارية https://2u.pw/CJhAC2b، وللتقديم في قطاع الخدمات البريدية https://2u.pw/qCijgcq، وللتقديم في قطاع تصنيع الأحذية https://2u.pw/PQYDLPn، وللتقديم في قطاع الكابلات الكهربائية https://2u.pw/R669mji ، وللتقديم في قطاع الملابس إناث فقط https://2u.pw/DFoStXi، أما التقديم في قطاع تصنيع الجوارب من خلال https://2u.pw/5E7e6SP، وللتقديم في قطاع تصنيع البلاستيك https://2u.pw/XMCjPki، وللتقديم في قطاع المعدات الكهربائية https://2u.pw/XMCjPki، وللتقديم في مصنع بالمنطقة الصناعية https://2u.pw/GYwbNkn على أن يكون آخر يوم تقديم بتاريخ 20 من ديسمبر الجارى.