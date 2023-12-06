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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا.. محمد التركي يناقش أندرو جارفيلد عن مسيرتة الفنية بالبحر الأحمر السينمائي

جارفيلد
جارفيلد
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أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن إقامة جلسة حوارية استثنائية وحصرية، غدا الخميس، مع النجم أندرو جارفيلد يديرها الرئيس التنفيذي لـ مؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد التركي، ضمن فعاليات الدورة الـ 3 من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، سيأخذنا فيها جارفيلد في رحلة فريدة لاستكشاف مسيرته في عالم السينما، لِكونه ترشح مرتان للأوسكار وحاز على جائزة الجولدن جلوب وجائزة توني الساعة 2:00 ظهرا. 

وجدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يحتفي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر؛ إذ ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة. 

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أندرو جارفيلد محمد التركي الجولدن جلوب