عضو التحالف الوطني: بذلنا جهودا كثيرة من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه

قال طارق حسن، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن التحالف الوطني بذل الكثير من الجهود من أجل أن يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل فعلى، موضحا أن التحالف الوطنى استطاع تنفيذ هذا الأمر بالتعاون مع المحليات والجمعيات المحلية.

وأضاف عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، في تصريحات مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أنه يتم ايصال الدعم لمستحقيه من خلال عمل دراسة ميدانية لتحديد خريطة عمل التحالف لضمان الوصول للشخص المستفيد، موضحا أنه يتم تقديم أكثر من خدمة للمواطن الواحد، بينها الخدمة الطبية والمالية نظرا لاحتياجه الشديد وافتقاره لتلك الخدمات.

وأشار طارق حسن، إلى أن الفترة الراهنة جعلتنا في أمس الحاجة لمؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وكان هذا هو السبب الرئيسي لإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي الذي يعمل وفق قاعدة بيانات موحدة من أجل وصول المساعدات إلى الأسر الأولى بالرعاية.