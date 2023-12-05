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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة حجازي وبنزيما.. الاتحاد يستعد لكأس العالم للأندية باحتفال جماهيري

اتحاد جدة
اتحاد جدة
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وسط حضور جماهيري كثيف، احتفل نادي اتحاد جدة بمشاركة نجومه في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.

وتواجد في الاحتفالية، النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي انضم إلى نادي اتحاد جدة في صفقة انتقال حر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بالإضافة إلى الدولي المصري أحمد حجازي، الذي عاد للمشاركة مع الفريق بعد غياب دام لأشهر بسبب الإصابة.

وأعرب بنزيما عن سعادته بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وقال: "أنا متحمس للغاية للمشاركة في هذه البطولة، وأتمنى أن نقدم أداءً جيدًا ونحقق نتائج إيجابية".

أما حجازي، فأكد أنه جاهز للمشاركة في البطولة، وقال: "أنا سعيد بالعودة للمشاركة مع الفريق، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير".

ويستهل اتحاد جدة مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق مونتيري المكسيكي في دور الـ16 يوم 6 فبراير المقبل.

احمد حجازي كريم بنزيما كأس العالم للأندية