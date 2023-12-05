بمشاركة حجازي وبنزيما.. الاتحاد يستعد لكأس العالم للأندية باحتفال جماهيري

وسط حضور جماهيري كثيف، احتفل نادي اتحاد جدة بمشاركة نجومه في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.

وتواجد في الاحتفالية، النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي انضم إلى نادي اتحاد جدة في صفقة انتقال حر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بالإضافة إلى الدولي المصري أحمد حجازي، الذي عاد للمشاركة مع الفريق بعد غياب دام لأشهر بسبب الإصابة.

وأعرب بنزيما عن سعادته بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وقال: "أنا متحمس للغاية للمشاركة في هذه البطولة، وأتمنى أن نقدم أداءً جيدًا ونحقق نتائج إيجابية".

🎥| رصدنا لكم كواليس لقاء نجومنا بالجمهور الأفضل مع Nike ⚫️🟡 pic.twitter.com/aUP1NxHWgn — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 5، 2023

أما حجازي، فأكد أنه جاهز للمشاركة في البطولة، وقال: "أنا سعيد بالعودة للمشاركة مع الفريق، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير".

ويستهل اتحاد جدة مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق مونتيري المكسيكي في دور الـ16 يوم 6 فبراير المقبل.