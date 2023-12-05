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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح مقر جديد لمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية

مقرًا جديدًا لمبادرة
مقرًا جديدًا لمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية
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افتتح الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الاسكندرية، اليوم، مقرًا جديدًا لمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالسوق التجاري بمحطة مصر، وتشارك به عدة جهات حكومية وخاصة لعرض السلع الغذائية الأساسية من السكر والدواجن والبيض و الزيوت والمكرونات والألبان والدقيق، وذلك بحضور المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، والمهندسة عزة سعد رئيس حي وسط.

عقب ذلك، تفقد نائب المحافظ عددًا من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والمخابز بنطاق الأحياء، للوقوف على انتظام العمل ومدى توافر السلع الأساسية بكميات وافرة للمواطنين، ومتابعة توافر سلعة السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو.

جاء ذلك في إطار توجهات الدولة ومبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية، وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، ومتابعة توافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين.

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