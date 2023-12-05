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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مجلس الزمالك يصرف مكافأة لفريق 2003 بعد الفوز على الأهلي

اجتماع مجلس الزمالك
اجتماع مجلس الزمالك مع فريق 2003
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قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بصرف المكافأة الخاصة لفريق كرة القدم مواليد 2003، بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشر لبطولة الجمهورية للشباب.

وحرص هشام نصر نائب رئيس النادي والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، على الاجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني لفريق 2003 بقيادة إبراهيم صلاح، وتقديم التهنئة لهم بعد الفوز الأخير على الأهلي في بطولة الجمهورية.

وأكد مجلس إدارة الزمالك للاعبين والجهاز الفني على توفير كافة سبل الدعم والمساندة خلال الفترة المقبلة لهم ولكافة فرق القطاع ، لمواصلة تحقيق النتائج المميزة.
ومن جانبه قدم إبراهيم صلاح المدير الفني للفريق الزمالك مواليد 2003  الشكر لمجلس الإدارة على الدعم والمساندة.

الزمالك حسين لبيب الأهلى أيمن مصطفى