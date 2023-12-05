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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الخميس: فرقة "أبو الغيط" في ضيافة بيت السحيمي

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تُحيى فرقة "أبو الغيط"، حفل الذكر والمدائح، وذلك في السابعة من مساء الخميس المقبل، الموافق ٧ ديسمبر الجاري، بمركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.
تقدم الفرقة مجموعة من الفقرات المتميزة بمشاركة المنشد سيد إمام، والمنشد ناصر شرف، وذلك في نموذج فريد، من خلال دمج النصوص الصوفية والموسيقى مع الإيقاعات.
وتقدم فرقة "أبو الغيط" فنون الذكر والمدائح منذ تأسيسها في القرن التاسع عشر، وأبرزت الفرقة التقاليد الصوفية في قرية أبو الغيط بمحافظة القليوبية، ودلتا مصر من خلال ممارسة نشاط الطريقة الصوفية الأحمدية الغيطانية، التي أسسها الدرويش حسن أبو الغيط

فرقة أبو الغيط بيت السحيمي شارع المعز سيد إمام ناصر شرف