تذبذب أسعار الذهب في مصر و جرام 21 يسجل 2790 جنيها

تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذب خلال جلسة اليوم حيث استمر منذ بداية الأسبوع في ظل ترقب الأسواق للتغيرات الحادة في سعر الأونصة العالمية بالإضافة إلى التوقعات بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وسعر الصرف.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 2795 جنيه للجرام قبل أن يتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2790 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض السعر يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 2790 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2800 جنيه للجرام.

التذبذب الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي في ظل استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي دون تغيرات واضحة بالإضافة إلى التحركات العنيفة يوم أمس في سعر الأونصة العالمية الأمر الذي دفع أسواق الذهب إلى تفضيل الاستقرار و التذبذب خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن مخاطر الحرب في الشرق الأوسط عادت إلى الظهور من جديد بعد أن تم مهاجمة سفن أمريكية في البحر الأحمر، ليتسبب هذا في عودة الأسواق إلى التركيز على الملاذ الآمن.

الحرب في قطاع غزة منذ أكتوبر أدت إلى تباطؤ التدالجدير بالذكر أن مخاطر الحرب في الشرق الأوسط عادت إلى الظهور من جديد بعد أن تم مهاجمة سفن أمريكية في البحر الأحمر، ليتسبب هذا في عودة الأسواق إلى التركيز على الملاذ الآمن.

الحرب في قطاع غزة منذ أكتوبر أدت إلى تباطؤ التدفقات النقديةفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب ولكنها لم تصبح إيجابية بعد. فالأموال تستمر في الخروج من الصناديق بالرغم من ذلك.

تباطأت تدفقات الذهب الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في نوفمبر، مما قد يمثل بعض التحسن في معنويات المستثمرين، منذ بداية العام حتى الآن شهدت صناديق الذهب تدفقات خارجية صافية قدرها 7.7 مليون أونصة ذهب.

التدفقات الخارجة منذ صناديق الذهب في نوفمبر تراجعت إلى أدنى معدل لها منذ أبريل، إلا أن صافي الحيازات لا يزال منخفض بمقدار 390 ألف أونصة.

عودة صافي التدفقات النقدية في صناديق الذهب إلى الارتفاع والإيجابية سيقدم دعم قوي إلى أسعار الذهب بالإضافة إلى قوة الطلب من قبل البنوك المركزية على الذهب و التراجعات المتوقعة في أسعار الفائدة خلال العام القادم.