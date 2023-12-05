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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

كونفوشيوس جامعة عين شمس يعقد اختبارا لتحديد مستوى اللغة الصينية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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عقد معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس  الاختبار الدولي لتحديد مستوى اللغة الصينية HSK وHSKK بالقاعات الإلكترونية بكلية الطب جامعة عين شمس، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة معهد كونفوشيوس، وإشراف ناصر عبد العال، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب ومدير معهد كونفوشيوس .

ويعد إختبار تحديد مستوى اللغة الصينية أحد أكبر الاختبارات الشفهية والتحريرية التي تعقد على مستوى العالم في توقيت واحد.

وفى هذا الصدد يتقدم معهد كونفوشيوس بالشكر للدكتور علي الأنور عميد كلية الطب وهالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لعقد الامتحانات بكلية الطب .

اللغة الصينية جامعة عين شمس كونفوشيوس كلية الألسن كلية الطب جامعة عين شمس