"برقع الحيا" يبهر الجمهور في ليلة رقص معاصر

افتتح مساء أمس الاثنين على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون فعاليات "ليلة رقص معاصر" في دورتها السابعة بعرض "برقع الحيا" من تصميم و إخراج شيرين حجازي، لفرقة عوالم خفية وسط إقبال جماهيري كبير، قدم العرض مزج ما بين الرقص المصري و الرقص المعاصر، تناول من خلال معاناة الفنانين العاملين بمجال الرقص من أجل البقاء في ظل الصعوبات المحيطة سواء اجتماعيا أو اقتصاديا.

و تستمر ليلة رقص المعاصر في ليلتها الثانية حيث تقدم اليوم الثلاثاء، 3 عروض رقص معاصر ضمن عروض برنامج الإقامة الفنية والذي استضاف وهم " لماذا لا تقوم أي شيء" من تصميم وإخراج أليا جيلين من هولندا، و"هل أنت" من تصميم وإخراج ريبيكا نوروود من أمريكا، و"في يوم و ليلة" من تصميم وإخراج نرمين حبيب من مصر، وتقدم العروض على مسرح نهاد صليحة في تمام الثامنة مساء، ويعاد يوم الخميس 7 ديسمبر.

يذكر أن برنامج الإقامة الفنية الذي تنظمه "ليلة رقص معاصر" يستضيف فنانين دوليين من مختلف دول العالم لمدة شهر ونصف، يعملون خلال مع راقصين مصريين على مشروعاتهم الفنية لتكون نتاجها العروض المقدمة بليلة رقص معاصر